L’edizione odierna de Il Tirreno ha cercato di fare il punto sulle situazioni fisiche di Nico Gonzalez che, tra campionato e coppe tra un acciacco e l’altro, ha giocato solo 125 minuti: senza analizzare quelli relativi al campionato che sono soltanto 20. Se nei primi giorni di campionato sembrava che l’argentino fosse ancora alle prese con la botta all’anca rimediata durante il ritiro estivo di Moena, nelle ultime settimane il giocatore è stato colpito da una forte tallonite che ne sta limitando molto l’utilizzo da parte del tecnico.



Secondo quanto riportato dal quotidiano il numero 22, nonostante le sue condizioni fisiche siano in netto miglioramento, per precauzione in vista della partita di domenica contro il Bologna non dovrebbe far parte neanche della partita di giovedi contro l’RFS. L’obiettivo del giocatore, ma anche dello staff medico che lo segue, è quello di tornare in campo dal primo minuto contro il Bologna. Riuscirà l’argentino a smaltire tutti i fastidi fisici?