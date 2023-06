Mentre la Fiorentina è impegnata a Praga nella finale di Conference League contro il West Ham, i suoi tifosi dimostrano tutto il loro amore per il club. Sono ben 32.065 i cuori viola che stanno seguendo la gara al Franchi dove sono stati posizionati dei maxi schermi per non perdersi neanche un minuto della partita. Un'ottima trovata della società che è fruttata anche un discreto incasso con 154.885,00 euro che entreranno nelle casse del club.