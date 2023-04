Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno Firenze parlando di Fiorentina e non solo. Queste le sue parole: "Attaccanti per la viola? Kean è sottovalutatissimo, potremmo fare un affare al contrario rispetto a quelli degli ultimi tempi e togliere noi alla Juve una risorsa importante. Jovic? Abbiamo appurato che sa giocare, il problema è che approfitta delle sue qualità tecniche con troppa superficialità. È indisponente, non mi piace il tipo di centravanti che è, oggi giustamente il titolare della Fiorentina è Cabral che ha meno qualità ma merita. È come chiamare a giocare a calcetto uno che ha appena mangiato le tagliatelle col sugo di chianina. Viene, fa numero, si muove il giusto. Solo che questo prende 5 milioni di euro l'anno. Mi dà proprio l'impressione di avere la pancia piena, l'avete mai visto litigare con qualcuno?"