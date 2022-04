Ieri sera l’ex attaccante di Torino e Fiorentina Francesco Graziani, durante un collegamento con Rtv38, ha voluto dire la sua sull’errore di Sottil, che sul finire della partita invece che servire Cabral solo davanti alla porta ha scelto di intestardirsi sprecando una ghiotta occasione. Queste le parole del campione del mondo:



"Nella partita di ieri contro l'Empoli volevo vincere, del resto non mi interessa nulla. La Fiorentina è riuscita a portare a casa un risultato importantissimo. Devo dire che se io fossi stato al posto di Cabral Sottil me lo mangiavo vivo a fine partita. Nell’azione sul finire doveva mettere la palla in mezzo per far fare gol al brasiliano. Sottil mi piace ma è spesso troppo individualista: in quell'occasione passando il pallone avrebbe fatto un capolavoro. Molto spesso si intestardisce, deve giocare di più il pallone. Oggi osservavo Cabral, gli diamo troppi pochi palloni e sugli esterni tergiversiamo troppo. Secondo me il brasiliano soffre un po' il modo di giocare di alcuni giocatori".