Sembra essere in dirittura d’arrivo il primo colpo di mercato in casa Fiorentina. Nelle ultime ore i viola avevano mosso passi concreti per l’ingaggio di Florian Grillirsch, centrocampista austriaco in forza all’Hoffenheim. Il classe ’95 rappresenterebbe il sostituto di Torreira, senza contare il fatto che per caratteristiche tecniche e fisiche permetterebbe ai viola di giocare con un centrocampo a 2. Questo pomeriggio il centrocampista austriaco, tramite il sito ufficiale del club tedesco, ha annunciato il suo addio all’Hoffenheim e alla Bundesliga dopo cinque stagioni. Queste le sue parole:



“Volevo lasciare già l’anno scorso ma alla fine il club ha deciso che avrei dovuto giocare un’altra stagione qui. Ora ho la possibilità di fare il passo successivo nella mia carriera. Ho giocato per l’Hoffenheim cinque anni e mi sono divertito molto, ma ora voglio cambiare. Il tempismo mi sembra buono. Devo molto al club e volevo restituire qualcosa, per questo ho dato il massimo la scorsa stagione anche se era giunto il momento di cambiare”.



Ha poi concluso: “Come giocatore vuoi sempre ottenere il massimo. Il prossimo passo dovrebbe essere quello di passare a un top club. Ora sono ancora più attraente per molti club perché non devono pagare una quota di trasferimento per me. Questo è un fattore, soprattutto per dopo la pandemia. Non voglio dire a me stesso alla fine della mia carriera: ‘Perché allora non hai colto l’occasione?'”