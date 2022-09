Il centrocampista Florian Grillitsch ha parlato a Sport 1 e risposto a Daniele Pradè sul mancato arrivo alla Fiorentina: "Non voglio parlare di tutti i dettagli in questo momento, ma sono venute fuori pubblicamente cose su mio padre e sul mio conto che non sono vere, soprattutto in termini di cancellazione degli accordi".