Alla 43esima giornata olimpiaca è stata premiata Alia Guagni, giocatrice della Fiorentina Women’s:



“Ringrazio tutti per questi riconoscimenti, ma li dedico alla squadra, senza di loro non ce l’avrei fatta. Per me è una stagione molto importante, ho preso la decisione di rimanere a Firenze e ne sono molto felice, non abbiamo iniziato nel modo migliore, ma stiamo lavorando bene e ci siamo riprese. Siamo nuovamente vicine alla Juve, abbiamo il big match e vogliamo riacciuffarle. Nazionale? Sicuramente nessuno si sarebbe aspettato un Mondiale come quello di questa estate, abbiamo dato una nuova consacrazione al calcio femminile. “