Come sottolineata dall’edizione odierna de La Nazione, oggi è il giorno del ritorno a Firenze di Nicolas Gonzalez che, dopo aver passato qualche giorno in argentina con la famiglia, a partire da questo pomeriggio nell’ultima fase del percorso: dopo l’infortunio con la nazionale argentina, ed il lungo ripposo forzato, da questo pomeriggio tornerà al Centro Sportivo Davide Astori per riniziare il suo personale percorso di riabilitazione e di riatletizzazione. Dopo esser stato costretto a rinunciare al mondiale, adesso il numero 22 viola deve riprendersi la Fiorentina dopo alcuni mesi di anonimato.



Assieme a lui questo pomeriggio Italiano dovrebbe avere a disposizione anche Milenkovic e Jovic, anche loro impegnati nella competizione intercontinentale anche se con risultati assai peggiori rispetto a quelli del compagno marocchino: entrambi hanno smaltito la cocente delusione per l'eliminazione prematura al Mondiale e adesso sono pronti a riunirsi alla resto della squadra. Secondo quanto comunicato dalla Fiorentina, se le coincidenze aeree dovessero consentirlo, anche i due oggi dovrebbero allenarsi regolarmente con i compagni di squadra.