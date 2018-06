Il nuovo acquisto della Fiorentina David Hancko ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dello Zilina, salutando la sua ex squadra: "Lo Zilina mi ha dato un'opportunità e gliene sarà grato per tutta la vita. È successo tutto molto rapidamente, ci sono state anche altre offerte dalla Spagna e dall'Italia. Anche questo trasferimento ha confermato che l'Accademia di questa società è il top. È un sogno che si avvera. Sono venuto a salutare al campo, stasera partirò per l'Italia. Perché Firenze? Difficile da dire, ha avuto un grande interesse per me. Adesso devo dare il meglio".