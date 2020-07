Ormai nessuno più, in casa Fiorentina, parla del rinnovo di Federico Chiesa. Sta emergendo la volontà del giocatore di vivere una nuova sfida professionale. Il problema è che sarà difficile arrivare alla richiesta di 70 milioni del club viola. Per uscire dallo stallo la Fiorentina è disposta ad accettare delle contropartite tecniche ed è convinta che la prima a farsi avanti sarà la Juventus, che lo aveva bloccato un anno fa e che ha continuato a corteggiarlo. Ai viola interessa Cristian Romero, in prestito al Genoa e a bilancio per 26 milioni, e Gonzalo Higuain, che guadagna 7 milioni netti a stagione fino al giugno 2021. Il Pipita è una suggestione, ma allungandogli il contratto e spalmando l’ingaggio, durante una trattativa il suo nome entrerà sicuramente nel dibattito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.