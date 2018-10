Il giocatore della Fiorentina Vitor Hugo ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino, tornando sul fallo di mano ravvisato dall’arbitro con l’Inter, che ha portato al rigore che tanto ha fatto discutere: “Incredibile! Mai visto in vita mia un rigore così. Non ho fatto nulla per toccare il pallone con la mano, forse l’ho appena sfiorato e la palla comunque non ha cambiato direzione. L’arbitro è stato troppo severo. Lafont trasmette molta sicurezza. Anche quando gioca con i piedi. Siamo noi a chiedergli di non buttare via il pallone e lui non ha paura, ha un tranquillità incredibile. E vi assicuro che non è facile fargli gol”.