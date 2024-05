Fiorentina, i convocati per il Club Bruges. La decisione su Nzola e Bonaventura

La Fiorentina ha da pochissimi minuti diffuso la lista dei convocati in vista dell'importantissima partita di domani: il ritorno delle semifinali di Conference League contro il Club Bruges. La curiosità era tutta per le decisioni che Vincenzo Italiano avrebbe preso su Mbala Nzola e soprattutto Giacomo Bonaventura, che quest'oggi hanno svolto lavoro personalizzato nell'allenamento di rifinitura.Italiano convoca entrambi i giocatori che dunque partono insieme al resto del gruppo alla volta del Belgio. E se per Nzola la panchina sembra comunque cosa certa, per Bonaventura Italiano aspetterà di parlare col ragazzo per capire quali siano le sue sensazioni e se sia il caso provare a forzare schierandolo in campo dal 1'. Questa la lista completa.

Martinelli, Christensen, Terracciano.Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikone, Kouame, Nzola