La Fiorentina ha ufficializzato, nella giornata di ieri, l’acquisto di Christian Norgaard dal Brondby. Secondo quanto riferito dalla stampa danese, il cartellino del giocatore è costato alla società viola 3,5 milioni di euro, mentre il calciatore ha sottoscritto un contratto quadriennale.



Non tramonta l'idea di uno scambio con l'Udinese tra De Paul e Saponara, che interessa pure al Parma, sulle tracce di Grassi (Napoli) insieme alla Spal. Intanto Pioli ha telefonato a Gerson, convincendo il giovane brasiliano della Roma ad accettare il prestito a Firenze. Il suo arrivo esclude quello di Pasalic, destinato all'Atalanta. A caccia di un altro rinforzo a centrocampo: Obiang del West Ham. In attacco sfida col Sassuolo per Brignola (Benevento), in difesa duello con la Spal per Bonifazi (Torino),



Poi si lavorerà sulle uscite dopo quella di Petagna alla Spal. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, su Hateboer (Valencia?) e Cornelius nessuna novità. Tra Cabezas e la Fluminense non c'è ancora l’accordo sulla durata del prestito (un anno o diciotto mesi). I mminente la partenza di Haas, che andrà a Palermo,e soprattutto quella di Mattiello: l’ex Spal, appena arrivato in nerazzurro e non convocato per il ritiro, è già pronto a salutare e andrà al Bologna in prestito con obbligo di riscatto (a determinate condizioni), per una cifra non lontana dai 4 milioni). Ieri il giocatore ha svolto le visite e ha firmato un quinquennale coi rossublù, che trattano Okereke con lo Spezia (verrebbe poi girato in prestito a Cosenza) e per la difesa pensando a Tonelli (Napoli).