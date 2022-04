Cinquanta punti ad inizio aprile, da queste parti, non si vedevano da quattro anni, da quando cioè dopo la tragica scomparsa di Astori il gruppo di Pioli tentò una clamorosa rimonta per l’Europa, svanita solo nel finale. La bellezza di 50 punti alla 31a giornata, ricordando il turno casalingo da recuperare contro l’Udinese, oltre a rappresentare il primato della gestione Commisso risulta essere soprattutto uno scalino fondamentale per tentare davvero la volata finale verso l’Europa.



L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio utilizza un chiaro gioco di parole per definire l’annata della Fiorentina di Vincenzo Italiano: il voto che il quotidiano da alla stagione viola è 20+. Questo perché, con i 3 punti conquistati ieri contro l’Empoli di Andreazzoli, i viola oggi sono a 50 punti, esattamente 20 punti in più rispetto alla passata stagione targata Iachini: ben 20 anni in più rispetto a quelli totalizzati la scorsa stagione, che ad aprile erano 30. Il quotidiano analizza anche i numeri in zona realizzativa: l’anno scorso la Fiorentina aveva realizzato 38 reti subendone 49, mentre attualmente la situazione è di 49 segnati e 38 subiti. La situazione si è ribaltata, tutta una serie di elementi che permettono ai gigliati di continuare a sognare l'Europa.