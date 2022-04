: Aver conquistato il posto da titolare gli ha dato forse troppa sicurezza. Nel primo tempo, su un errore clamoroso di Biraghi, sbaglia un rilancio e regala il vantaggio a Di Francesco: viene salvato dal var che segnala al direttore di gara un fallo di Pinamonti su di lui. L’episodio lo sveglia e conclude la partita senza troppi problemi: Non è Odriozola e lo si nota subito: rifornisce poche volte Nico Gonzalez e si focalizza sulla fase difensiva. Prestazione ordinata per il fiorentino, come per tutto il reparto difensivo viola.: Partita di ordinaria amministrazione: in coppia con Igor continua a dimostrarsi un asse difensiva di livello.: Il brasiliano conduce una buona partita dimostrando la crescita esponenziale di questa stagione: un muro negli ultimi 20 metri e spesso abilissimo a far ripartire l’azione. Se Pinamonti e Di Francesco si vedono poco è anche merito suo.: ci prova con uno schema su punizione dopo 9 minuti. Clamoroso l’errore sul vantaggio, poi annullato a Di Francesco.(dal 41’s.t.: Il ghanese nel primo tempo domina a centrocampo: l’errore sul gol di Dumfries a Milano deve avergli fatto bene. Prestazione ordinata la sua: molto concreto in fase di interdizione, fa il semplice in fase di costruzione.: Nel primo tempo va tre volte al tiro, ormai è diventato tra i più pericolosi per i viola. Nella ripresa alza il baricentro della Fiorentina, che dopo pochi minuti trova il vantaggio. Sostituito perché ammonito e più volte vicino al secondo giallo: essendo diffidato, Italiano non lo avrà domenica prossima contro il Napoli(dal 26’s.t.: Italiano lo chiama a sostituire Torreira e a gestire il risultato: il marocchino risponde presente, dimostrandosi un giocatore prezioso in fase di interdizione): La sua partita inizia con un paio di sventagliate di grande precisione, ma si fa vedere spesso in fase difensiva recuperando palloni preziosi avviando le ripartenze. Nella ripresa il numero 10 è tra i più attivi, anche se arriva poche volte al tiro e quando lo fa è poco preciso. Dimostra di essere in crescita, col Napoli l’esame decisivo(dal 41’s.t. I: Nel primo tempo l’argentino si vede poco, tamponato da Cacace e Luperto non è mai pericoloso. Nella ripresa spacca la partita: prima fa espellere Luperto e sulla successiva punizione supera Vicario di testa.(dal 41’ s.t.: Il brasiliano è attivo dal primo minuto ma le palle sfruttabili sono veramente poche: ci prova di testa dopo 14 minuti, e poco più tardi trova il gol vanificato dal fuorigioco di Saponara. Marcato stretto spesso triplicato dai centrali azzurri nel secondo tempo si vede poche volte in fase di finalizzazione, ma offre un grande aiuto ai compagni in fase di contenimento. Prestazione buona la sua che manca il gol, ma dimostra di aver voglia di dimostrare di meritare la maglia.: primo tempo anonimo per il fantasista viola, sono veramente pochi i palloni toccati dal numero 8 che soffre molto la garra di Stojanovic. Si dimostra un “diesel” e ripresa è un altro giocatore. La rete che offre a Cabral è vanificata soltanto dalla sua posizione di partenza nettamente in fuorigioco. Prima di uscire prova, senza troppo successo, un paio di volte a sorprendere Vicario dal limite dell’aria.(dal 33’s.t.: La gara s’andata era stata uno shock per la Fiorentina ed il tecnico ha preparato quella di oggi sotto ogni minimo aspetto. La scelta di Duncan, preferito a Maleh, si rivela determinante: il ghanese spesso si abbassa per permettere a Torreira di inserirsi. Nell’intervallo deve aver strigliato la squadra che nella ripresa entra a mille: nei primi 15 minuti i viola con l’espulsione di Luperto e la rete di Gonzalez riescono a mettere in discesa la sfida.