Il Corriere Fiorentino spiega che a Firenze ci si chiede spesso "Chi si compra?", ma adesso la domanda giusta è "Chi si vende?". I viola hanno già perfezionato l'acquisto più costoso della loro storia, e adesso, per rientrare ma anche per finanziare il resto del mercato, è necessario pensare alle partenze.



Non sarà però facile capitalizzare al meglio le uscite. Milenkovic valeva 30-35 milioni l'anno scorso, ma adesso, col contratto in scadenza e una stagione deludente, non va oltre i 20. Stesso discorso per Kouamé, che a gennaio era stato chiesto dal Torino per 18 milioni, ma che ora non frutterà tanto alle casse viola. Pezzella, anche lui vicino alla scadenza, può partire in direzione Valencia per 10 milioni, stesso valore attribuito a Duncan e Pulgar. 12, invece, i milioni che serviranno al Marsiglia per riabbracciare Lirola. Questi 50/60 milioni, uniti ai 18 complessivi che entreranno dagli affari con Juventus, Nantes e Verona per Chiesa, Lafont e Ceccherini, dovrebbero portare un tesoretto di circa 70 milioni.