Dopo le parole al veleno dell’agente di Torreira, che poi hanno portato ad una rottura con la dirigenza gigliata, quest’oggi arrivano dichiarazioni da parte del procuratore di un altro pilastro della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Quest’oggi Josè Titolo, che assiste Nico Gonzalez, ha parlato del futuro del suo assistito a Fiorentinanews.com. Queste le sue parole



Onestamente, come valuterebbe la prima stagione giocata da Nico a Firenze? Avrebbe potuto fare di più di quello che ha fatto?

“Secondo me è andata bene e non solo per Nico (che era alla prima stagione in Serie A) ma anche per la squadra. Semplicemente confrontando quello che era accaduto la stagione precedente si vedono risultati profondamente diversi”.



È stato difficile per lui ambientarsi a Firenze?

“Assolutamente no, è una città bellissima in ogni suo angolo. E Nico e la sua famiglia se la godono ogni giorno”.



Possiamo dire con certezza che il prossimo anno continuerà a giocare con la Fiorentina? E se sì, quale potrebbe essere il suo obiettivo per la prossima stagione?

“Nico è felice alla Fiore questo va detto con chiarezza e l’obiettivo sarà quello di continuare a crescere insieme alla squadra. La prossima annata ci saranno da affrontare la Serie A, la Coppa Italia e la Conference di League, i viola e lui hanno tante sfide davanti”.



Ci sono stati altri club che hanno provato a contattarla? In Inghilterra, prima di arrivare in Italia, aveva squadre che lo volevano.

“Nessuno ci ha contattato e comunque Nico è molto felice di rimanere a Firenze”.