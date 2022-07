Con il ritorno agli allenamenti dalle vacanze nella giornata di lunedi tutti i giocatori e lo staff della Fiorentina è stato sottoposto al consueto giro di tamponi Covid-19, procedura che ha poi evidenziato la positività di alcuni membri del gruppo squadra. Già ieri Pradè aveva introdotto l’argomento stemperando la situazione e ribadendo che sia meglio riscontrarle adesso che durante il corso della stagione.



Pochi minuti fa il club gigliato ha diramato un comunicato stampa per fare luce sull’argomento, e tranquillizzare tutti a riguardo delle condizioni dei propri tesserati. Questa la nota apparsa sul sito ufficiale della Fiorentina:



“Fiorentina comunica che, in ottemperanza del Protocollo vigente, i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti a test molecolare per la ricerca del virus Covid 19, la sera precedente il raduno. Essendo risultati alcuni controlli di non chiara interpretazione, in accordo con il nostro partner di salute, sono stati ripetuti i test nella giornata di ieri. Quattro soggetti, completamente asintomatici appartenenti al gruppo squadra, sono risultati positivi. Come da protocollo, sono stati posti in isolamento e verranno monitorati dalla società nelle prossime ore”.