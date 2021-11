Se le partite durassero solo quarantacinque minuti, la Fiorentina sarebbe terza in classifica con 22 punti. Un calcolo fine a se stesso da parte de La Nazione, ma che certifica una difficoltà da parte dei viola nel mantenere il rendimento nel corso dei secondi tempi, con l'unica eccezione rappresentata dalla vittoria di Marassi contro il Genoa, maturata proprio dopo l'intervallo. Prendendo solo in considerazione le riprese, la squadra di Italiano avrebbe appena 13 punti: appare evidente come questo sia il nodo da sciogliere, magari già durante questa sosta.