L'ipotesi che la Fiorentina possa temporaneamente traslocare nei prossimi mesi al Braglia di Modena per permettere i lavori di riammodernamento del Franchi non piace affatto ai tifosi della squadra emiliana.Uno striscione apparso sabato in gradinata durante l'incontro con il Cittadella esprimeva chiaramente il disappunto dei sostenitori gialloblù:Ne dà notizia TuttoB.com