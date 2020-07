La Fiorentina, secondo quanto scrive La Nazione, non molla Marcus Thuram, anche se il Borussia Monchengladbach non vuole disfarsi del giovane. Questo non ha scoraggiato la Fiorentina che continua a seguire il figlio di Lilian con una certa insistenza, convinta alla fine di poter strappare il sì definitivo del club guidato in panchina da Marco Rose, uno dei principali estimatori dell’attaccante.