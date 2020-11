Beppe Iachini si trova davanti ad un bivio, la gara contro il Parma è uno spartiacque decisivo per il suo futuro in viola, e anche la vittoria potrebbe non bastargli per rimanere sulla panchina della Fiorentina. Secondo quanto riporta La Nazione, Commisso sta davvero valutando l'ipotesi di un cambio in corsa, con Prandelli pronto a sostituire il tecnico ex Empoli.