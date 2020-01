Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, parla a Sky Sport dopo il pareggio col Genoa: "​Castrovilli? E' andato a fare accertamenti in ospedale, non se precedentemente ha preso una contusione e non si ricordava dove fosse, è uscito e ora verifichiamo come sta. Passo indietro? Oggi è stata una partita particolare, il Genoa ha qualità, per il valore della rosa non merita la classifica che ha. Abbiamo avuto occasioni, abbiamo colpito una traversa, siamo stati aggressivi. Dopo, dovevamo lavorare meglio sulle preventive, purtroppo c'è stato il rigore, e lì forse abbiamo perso un attimo di serenità, sbagliando tecnicamente. Siamo rientrati nel secondo tempo con la mentalità giusta, forse dovevamo andare ad aggredire più alti con le punte. Cercando di vincere, abbiamo poi rischiato di perderla su una palla lunga leggendo male ancora una copertura preventiva".



CUTRONE-VLAHOVIC - "Sono tutti giovani, non c'è una gerarchia. Stiamo cercando il modo di farli crescere individualmente, per poi metterli insieme anche tatticamente".