Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato a margine di unevento organizzato dall'ex viola Alberto Di Chiara:



"Contro l’Atalanta ci siamo difesi bene, in Europa sono secondi per gol fatti. Abbiamo concesso poco ma hanno usato tutta la loro qualità. Abbiamo sbagliati diversi passaggi in uscita, fa parte della crescita. Dicono che la Juve non abbia trovato la quadra dopo sette mesi, figuriamoci noi dopo solo uno. Dobbiamo lavorare di più e sbagliare meno. Sampdoria? Pagina importante della mia carriera da allenatore, c’è affetto ma dovremo fare una grande partita. Ci aspetta una gara da affrontare con attenzione: abbiamo fiducia. Cutrone? Abbiamo attaccanti giovani, devono crescere. Chiesa e Vlahovic avevano qualche fastidio e in partita questo può portare ad alcuni problemi. Federico è tornato al gol, poteva farne anche un altro."