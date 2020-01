Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro l’Inter in Coppa Italia:



GENOA - “Dobbiamo cercare di esprimere il nostro gioco per 90’. Probabilmente con il Genoa è stata la partita dove siamo stati più bravi a costruire, perché abbiamo tirato 15 volte, senza prendere mai la porta. Naturalmente se aggrediamo così alti dobbiamo essere migliori a difendere, a cambiare le marcature e i movimenti. Nel complesso però ho visto che la squadra ha avuto voglia fino in fondo di vincere la partita, e questo per noi è molto importante”.



SQUADRA - “Abbiamo speso tante energie, anche ieri durante l’allenamento si è vista un po’di fatica. Le scelte verranno fatte anche in base alla freschezza che vedrò. Sicuramente ci saranno Terracciano e Ceccherini, poi mi baserò su quelle che saranno le sensazioni oggi. Rinunciare a Pezzella non fa mai bene, lui è anche il nostro capitano, quindi a maggior ragione. Lui ha personalità e anche qualche piccola sbavatura è dovuta solo ai nuovi dettami tecnici, che la squadra sta assumendo molto bene”.



STIMOLI - “Quando sono arrivato eravamo a tre punti dalla retrocessione, ora siamo a 10. Quando sono arrivato c’era grande paura per tutto l’ambiente, ora ci sono dati positivi che ci fanno ben sperare, continuando a lavorare duramente. La partita contro l’Inter è molto difficile, ma noi non vogliamo perdere neanche la partita in allenamento, quindi figuriamoci. Voglio vedere 11 animali in campo, con la voglia di fare risultato pieno”.



CASTROVILLI - “Oggi è tornato al centro sportivo, contiamo di rimetterlo in campo al più presto, ma stamattina farà test a parte”.

Gli accertamenti non hanno evidenziato problemi, ma per precauzione il centrocampista non sarà a disposizione per la trasferta di domani a Milano.



CENTROCAMPO - “Sia Eysseric che Badelj sono candidati per giocare. Stanno recuperando bene, ma anche qualcun altro ha avuto qualche piccolo problemino. Dobbiamo stare molto attenti perché le partite da giocare sono tante, e non vogliamo usare un cambio per problemi fisici già adesso”.



CONTE - “Se lo sento lamentarsi per i giocatori che non gli hanno comprato? Mi metto a piangere. Scherzi a parte ho grande stima nei confronti di Antonio, ci siamo battuti tante volte, ma non mi permetto di giudicarlo. Per quanto mi riguarda sono convinto che la società mi potrà aiutare”.



LAVORO - “Del mio primo mese di lavoro sono soddisfatto. Naturalmente quando si subentra ci sono spesso dei problemi, ma io ho avuto tante tante risposte positive. Abbiamo fatto alcune prestazioni di alto livello, però comunque dei punti ci mancano. A me è molto dispiaciuto perdere quei due punti a Bologna”.



MERCATO - “Le squadre che sanno che hai interesse per certi giocatori ti prendono per il collo. Sono situazioni difficili, poi è normale che mi sarebbe piaciuto avere prima i nuovi arrivi”.



NIENTE DA PERDERE - “Rispettiamo molto i nostri avversari, che hanno grande qualità. Basta vedere che se esce Lukaku entra Sanchez, ci sono tantissimi giocatori molto forti. La partita va presa per quella che è, ma dobbiamo andare in campo con la mentalità giusta di giocare per fare gol, e potremmo avere un riscontro. Naturalmente le squadra hanno differenze tecniche evidenti, ma se andiamo lì per giocare per il pari siamo rovinati”.



GIOCATORI - “Sono usciti nomi di giocatori che ho già allenato, come Vazquez, ma non credo che arriveranno. Il mercato è strano, saltano fuori cose nuove tutti i giorni. Naturalmente avere un giocatore che già conosce il mister può facilitarne l’inserimento”.