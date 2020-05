La Fiorentina ha aumentato il numero delle sedute giornaliere da quanto il protocollo del CTS ha dato l’ok al lavoro di gruppo, in modo da non farsi trovare impreparata alla ripresa del campionato. Come racconta La Nazione, al mattino gruppo ridotto, al pomeriggio seduta per tutto (ma non ancora per Caceres, che ieri ha svolto accertamenti in un centro medico e potrebbe aggregarsi ai compagni nei prossimi giorni). Tra gli esercizi che Iachini sta facendo svolgere ci sono quelli per rafforzare il tono muscolare ed evitare infortuni non appena si potrà tornare in campo: prima di passare al pallone, la squadra svolge una seduta di “core stability” (lavoro col bacino) assieme a esercizi di propriocezione e di stretching nella palestra a cielo aperto che è stata allestita nel centro sportivo.