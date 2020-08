La Fiorentina sta iniziando a programmare il proprio futuro insieme a Beppe Iachini, tecnico confermato sulla panchina viola per la prossima stagione. ​Iachini che ha chiesto un centrocampista completo (non un regista puro), in grado di integrarsi con Castrovilli, Amrabat e Duncan. Così riporta La Nazione.