Le condizioni di Ribery e non solo. Così Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma: “Ha chiamato il Presidente Commisso per fare i complimenti per la vittoria, che è dedicata a lui. Importante il successo, lo inseguivamo da tanto ed era tanto che non raccoglievamo quanto seminato. Non siamo stati bravi ad indirizzare le partite, commettendo errori che ci possono stare. Oggi la vittoria è arrivata, abbiamo giocato con la mentalità giusta e con le motivazioni giuste per vincere. Io parlo di gruppo, tutti i ragazzi sono importanti; qualcosa dovevo cambiare, per non affaticare troppo alcuni ragazzi e per avere sempre una squadra fresca".



SCELTE - "Chiesa e Castrovilli fuori? Avevano speso molto, ho preferito tenerli per la ripresa e sfruttare la loro qualità e freschezza. Hanno dato la loro disponibilità. Noi dobbiamo ancora essere più concreti, anche oggi abbiamo sprecato delle occasioni importanti".



RUMORS - "Le voci? Il presidente ha detto cose giuste su di me a marzo, non capisco il polverone che si è alzato. Non faceva una grinza. Poi è ripartito il campionato e hanno cominciato a girare voci, questo ovviamente non ci ha fatto bene. Fondamentalmente ci è mancata la fortuna, meritavamo di avere dei punti in più. Le dichiarazioni di ieri della società ci hanno rasserenati, adesso dobbiamo fare più punti possibile".



RIBERY - "Ha preso una botta, vediamo domani come sta ma i grandi giocatori hanno sempre recuperi eccezionali.