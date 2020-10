"Con la Sampdoria abbiamo fatto schifo". Non aveva usato troppi giri di parole, Rocco Commisso, per definire una delle ultime uscite della Fiorentina. Una delusione che si è ripetuta domenica a Cesena, dove i viola non sono andati oltre il 2-2 contro lo Spezia. E così la panchina di Giuseppe Iachini inizia a traballare.



15.16 - All'uscita dall'hotel, ecco le parole di Rocco Commisso: "Iachini non è mai stato in discussione. Leggo molte fake news, anche stamattina ho letto cose che non esistono. I giornalisti devono preoccuparsi di dire le cose giuste, ho ribadito la nostra fiducia. I risultati valgono, bisogna fare meglio, in queste ultime due giornate la squadra non ci è piaciuta, ma non ho avuto alcuni incontri con Sarri. Cosa ci siamo detti? Che non mi è piaciuta la partita, lui ne parlerà con la squadra. Siamo una squadra forte, ci credo. Dopo dieci minuti non si può pareggiare come fatto a Cesena. Parlerò con la squadra, siamo tutti uniti. Lavoriamo per lo stesso obiettivo. La gente vuole vedere una Fiorentina migliore. Ultimatum con l'Udinese? Non ne faccio".









14.48 - Anche Daniele Pradè è uscito dall'albergo, spiegando: "Parliamo dopo".



14.46 - Beppe Iachini ha lasciato poco fa l'hotel. Intercettato dal nostro inviato, il tecnico ha dichiarato: "Cosa ci siamo detti? Ve lo diranno loro, è tutto ok".









14.25 - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Beppe Iachini si trova attualmente in un hotel del centro di Firenze: per lui summit con lo stesso Commisso e con il ds Daniele Pradè. Serve un cambio di rotta immediato, a partire dalla sfida di domenica contro l'Udinese.