Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine della gara contro l'Hellas Verona a Radio Rai: "Il rigore? Diciamo che siamo stati sfortunati, ma di solito in altri campi quei rigori li danno. Sulla salvezza? Non facciamo calcoli, i ragazzi fino in fondo hanno dimostrato di essere attaccati alla maglia e sarebbe stata una sconfitta ingiusta. Siamo una delle squadre che ha tirato di più in porta”.