Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha risposto in conferenza stampa ad una domanda sul rigore dubbio concesso alla viola contro il Milan:



"Ho visto Cutrone andare a calciare, è stato sbilanciato da Romagnoli e non è riuscito a trovare il pallone. Non capisco le polemiche, è stato rivisto dal Var. Per me questo è rigore e non ci piove"