Beppe Iachini si gioca la panchina sabato sera a Parma, con una sconfitta che gli sarebbe fatale. Come racconta oggi la Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Fiorentina si sta muovendo per trovare il sostituto, e i no incassati da Sarri e Spalletti hanno complicato e non poco la situazione. Il primo nome adesso per sostituire Iachini è quello di Cesare Prandelli, già allertato e pronto per un contratto fino a giugno. Restano vive, però, anche le ipotesi che portano al ritorno di Montella o Paulo Sousa, oltre che a Mazzarri.