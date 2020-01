La Fiorentina deve ancora completare il proprio mercato, iniziato con Cutrone e poi sostanzialmente rimasto in fase di stallo. Come sempre le ultime ore saranno quelle dove sarà più facile trattare, e Pradè e Barone vorranno regalare a Iachini almeno due pedine importanti, capaci di essere pronte subito e con un buon futuro davanti. Alla Fiorentina servono almeno difensore ed un centrocampista, e sono tanti i nomi che si sono avvicendati, con alcuni che sono rimasti saldamente in testa alle preferenze, come Duncan del Sassuolo.



IGOR - Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, per la difesa sta prendendo piede il nome di Igor della Spal, difensore mancino classe ’98, che in questi primi sei mesi in Italia ha fatto vedere buone cose. I viola hanno già allacciato i contatti, e nelle prossime ore sembrano intenzionati a stringere la presa per il brasiliano ex Austria Vienna, non appena avranno sciolto gli ultimi dubbi su Juan Jesus, altro serio candidato per la retroguardia. Igor, da parte sua, accetterebbe più che volentieri il trasferimento in viola, e rimane vigile sugli sviluppi della trattativa.