Nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore della Fiorentina, Jonathan Ikonè ha raccontato un curioso retroscena su Kilian Mbappè: "Siamo amici da tanti anni, non ho parlato però con lui dei miei progetti di venire in Italia. Ma quando ha saputo che sarei venuto a Firenze, mi ha già mandato un messaggio per complimentarsi con me sperando che oltre un progetto questa mia avventura in viola diventi qualcosa di più concreto".