Quest’oggi l’esterno della Fiorentina Jonathan Ikone, alll’interno di un’intervista rilasciata al portale BeIN Sport, è tornato a parlare del suo trasferimento alla Fiorentina di Vincenzo Italiano: il laterale francese aveva anche altre opzioni ma ecco perche ha scelto Firenze. Queste le sue parole:





“Ho scelto la Fiorentina perché è un buon club intermedio che gioca bene al calcio. Personalmente non voglio bruciare le tappe troppo in fretta. Non ho lasciato il Lille prima, perché avevo paura di fare questo salto”.



Il francese ha poi continuato: “Ne ho parlato spesso con la mia famiglia ed è quello che abbiamo deciso. Sapevo che non avrebbero potuto seguirmi se me ne fossi andato e sarei dovuto crescere da solo. Mi sono preso il mio tempo, ci ho pensato e mi sono detto che era ora partire. Su questo punto mi sono evoluto, anche se mi manca la gioia di vivere che la mia famiglia mi porta”.