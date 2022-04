La vittoria di ieri contro l’Empoli è importantissima per la stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano, un risultato ottenuto con tenacia e con un pizzico di fortuna nei momenti decisivi della sfida. E’ sotto gli occhi di tutti quanto sia stata determinante l'espulsione di Luperto, un vero e proprio shock per gli ospiti che nei attimi successivi hanno subito l'immediato gol di Nico Gonzalez che ha messo in discesa la partita per i viola. La buona sorte era già stata benevola nel primo tempo: sia benedetto il Var che vede il tocco di Pinamonti sul piede di appoggio di Terracciano in occasione dello svarione difensivo che aveva portato al gol di Di Francesco, solo in un secondo momento annullato dal direttore di gara. Una fiorentina che ha trovato una nuova stabilità difensiva, il duo Igor-Milenkovic (nonostante qualche piccola imprecisione) continua a confermarsi tra i più sicuri della Serie A: sono soltanto 4 le reti subite dai viola nelle ultime 7 uscite di campionato, due di quali nella sfortunata sconfitta di Sassuolo. Adesso la trasferta di Napoli, senza Torreira ma con la convinzione di potersela giocare con chiunque.



I MIGLIORI – Senza ombra di dubbio l’Mvp della sfida è Nico Gonzalez, che grazia al suo colpo di testa regala ai viola il successo nel derby. L’argentino torna finalmente al gol dopo mesi, anche se per ammissione dello stesso Italiano continua a dovere essere più concreto. L’argentino però non è solo questo, ha l’assist nel sangue, il dribbling, fa ammonire ed espellere chi ha il compito di marcarlo e anche con gli azzurri è successo. Costringe Luperto, già sanzionato con un’ammonizione nel primo tempo, a travolgerlo e a ricevere l’espulsione che stravolte gli equilibri della partita.



I PEGGIORI – Difficile trovare particolari problematiche in questa Fiorentina, senza dubbio in alcuni momenti della partita i viola dimostrano troppa sicurezza e leggerezza. Incommentabile l’errore di Biraghi sul gol annullato a Di Francesco: il capitano, con dalla sua un lungo curriculum anche in nazionale, non può permettersi di fare cose del genere. Il risultato lo salva, in caso di pareggio il giudizio su di lui sarebbe stato totalmente diverso. Non è tra i peggiori ma resta comunque da valutare Cabral, il giudizio è rimandato alla prossima partita. Per ora il brasiliano è la controfigura di quanto visto in passato al Basilea, anche se il suo gol lo aveva messo a segno. Tutto molto prevedibile non occorre fare tragedia, è difficile passare dal campionato svizzero a metà stagione.