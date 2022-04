Ecco le parole dell'esterno della Fiorentina Jonathan Ikoné a BeIN Sport:



"Ho scelto la Fiorentina perché è una squadra dove si gioca la palla e un club di livello intermedio. Non volevo fare passi troppo in fretta. Non ho lasciato prima il Lille prima perché avevo paura di fare questo passo. Ne ho parlato spesso con la mia famiglia sapevo che non avrebbero potuto seguirmi in un altro Paese. Ci ho pensato e ho deciso che adesso fosse il momento giusto, anche se mi manca vivere insieme alla mia famiglia".