Un pranzo in Versilia? “Non posso, mi ha chiamato la Fiorentina per andare a Coverciano”. Poi, direzione Moena per il ritiro con la prima squadra.è l’unico classe 2006 - insieme a Pafundi dell'Udinese - ad essere aggregato ai grandi tra tutte le 20 squadre di Serie A.. Intanto, sogna ad occhi aperti tra Gollini, Dragowski e Terracciano.- Un traguardo dedicato a Ennio Quintavalle, ogni risultato raggiunto è un bacio al cielo per lui. Scomparso sei anni fa, è da sempre il punto di riferimento di Martinelli. Ex portiere e preparatore dei portieri, in Toscana è conosciuto per la sua scuola calcio Sales.. La Fiorentina ringrazia e punta molto sul ragazzo, la società è convinta che il futuro sarà suo.- Martinelli arriva in viola, ma di lasciare Quintavalle non se ne parla proprio. Ogni lunedì Tommaso si allenava con la squadra e poi andava a fare il lavoro personalizzato dal suo ex allenatore al Sales., nato dopo il fratello Giacomo e la sorella Sara. È il più piccolo. Sì, ma solo come età. La famiglia lo supporta e lo sostiene in tutto, sono sempre lì al suo fianco. Come una difesa compatta e consolidata: impossibile superarla. La scuola va bene,. Ah, quel pranzo in Versilia è stato solo rimandato. Prenotazione disdetta e tavolo rimasto vuoto. Ma forse è meglio così.