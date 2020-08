Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla questa mattina di quando la Fiorentina potrà riprendere la propria preparazione in vista del nuovo anno: finora era rimasta in sospeso la data dell’adunata generale al centro sportivo ma adesso è stata resa nota. Pezzella e compagni infatti si dovranno far trovare nel quartier generale viola il 22 agosto per il primo di una serie di lunghi allenamenti che serviranno per riprendere confidenza col pallone dopo il mini-stop. Ancora non chiaro se tutto il ritiro si svolgerà a Firenze oppure la truppa viola traslocherà fuori: ci sono ancora alcuni aspetti logistici da valutare.