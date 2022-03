Dopo tanta panchina nei primi mesi di campionato finalmente Gaetano Castrovilli è diventato una membro intoccabile del centrocampo della Fiorentina. Dalla sfida in Coppa Italia contro l’Atalanta a quella di sabato scorso contro l’Inter, sono otto le gare consecutive giocate dal primo minuto dal classe ‘97. Una continuità mai vista fino a ora e che si spiega anche con la volontà del club, e dello stesso Italiano di chiarirsi le idee in vista del futuro. Il riferimento è a quel contratto in scadenza nel 2024 e a una decisione che, per evitare un nuovo caso Vlahovic (in negativo, stavolta), dovrà esser presa per forza entro la prossima estate: da parte del giocatore, del suo nuovo agente Alessandro Lucci, ma anche della società.



L’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si è voluta soffermare sul futuro di Castrovilli, e di quanto allungo possa continuare il rapporto con la Fiorentina. Campione d'Europa con la Nazionale, sembrava che la nuova stagione potesse essere quella della svolta per il centrocampista Viola ma cosi non è stato, almeno nei primi mesi di campionato. Adesso però il centrocampista, dopo 8 titolarità consecutive, il ragazzo è pronto al rush finale: il tecnico siciliano punta molto su di lui, e adesso ha la fiducia e la condizione fisica per fare bene. Le ultime 9 partite di qui a fine stagione saranno fondamentali per capire quale sarà il suo futuro: ancora con la maglia viola addosso oppure lontano da Firenze?