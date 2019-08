Come scrive La Nazione, il capitano della Fiorentina sarà German Pezzella. L’argentino, quindi, potrebbe essere tolto dal mercato. E le tentazioni della Roma? Da non ascoltare. Almeno per questa sessione di trattative. indicazione numero due: la vicenda Chiesa, dopo l’atteggiamento propositivo di Commisso, qualche settimana fa, potrebbe chiudersi con una semplicissima decisione di rispettare il contratto. E stop. Senza quindi adeguamenti o – come poteva parere in un primo momento – con la promozione a uomo simbolo della Fiorentina.