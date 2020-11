Anche contro il Milan è partito dalla panchina, subentrando a Caceres solo nel secondo tempo. Pol Lirola fatica a trovare spazio nella Fiorentina targata Prandelli, un impiego al di sotto delle aspettative che secondo i bookmaker potrebbe presto portare all’addio dello spagnolo, per il quale la società ha investito 12 milioni. La partenza del difensore, su cui aveva messo gli occhi il Valencia, potrebbe concretizzarsi già nella sessione invernale, con Il tabellone che quota la sua partenza a 2,75. Per il mercato in entrata, riporta agipronews, stuzzica ancora l’idea di Mario Balotelli a rinforzare il reparto avanzato, ipotesi questa a 6 volte la posta.