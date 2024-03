Fiorentina, il centrocampo è tutto da rifare. Arthur e Maxime Lopez non saranno riscattati

Ci sarà da lavorare, e parecchio, all'interno della dirigenza della Fiorentina per quello che riguarda la prossima estate. Soprattutto, restano da dirimere alcune questioni che riguardano il centrocampo della squadra viola. E secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamani sono incorso alcune riflessioni che riguardanoNonostante le ottime cose fatte vedere a Firenze, si legge, la Fiorentina non è intenzionata a versare i 20 milioni previsti per il suo riscatto alla Juventus e, se non verrà trovato un accordo coi bianconeri, la separazione sarà definitiva. Discorso simile per quanto concerne il francese, che non ha fatto benissimo con la nuova maglia e che, dunque, non verrà riscattato e farà rientro a Sassuolo.

La certezza è che la Fiorentina dovrà guardarsi intorno in estate, perché avrà un reparto quasi completamente da modificare a centrocampo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, Arthur non verrà riscattato a 20 milioni e, se non verrà trovato un altro accordo, tornerà alla Juventus. Anche Maxime Lopez sarà lasciato libero dai viola, che non verseranno i 9/10 milioni di euro per lui, almeno per quanto dimostrato fino a questo momento. Inoltre, è possibile pure la partenza di Duncan, giocatore con il contratto in scadenza a giugno. Quindi, che sia Ezequiel Fernandez o un altro profilo simile, i viola hanno già iniziato a guardarsi intorno.