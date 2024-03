Ambrosini: 'I punti servono più alla Fiorentina che al Milan. Nico Gonzalez vale Leao'

Doppio ex di entrambe le squadre, Massimo Ambrosini è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bruno dove ha detto la sua sulla partita di sabato fra Fiorentina e Milan. Queste sono le parole dell'ex centrocampista: "La Conference League? La Fiorentina è una squadra matura per affrontare tutta la competizione e arrivare fino in fondo. La finale dell'anno scorso dà consapevolezza. Non bisogna battezzare un obiettivo e basta. Il campionato è ancora aperto eInoltre, la Fiorentina ha tante soluzioni come Bonaventura in mezzo al campo. Nico Gonzalez vale il Leao che vediamo nei rossoneri."

"Dopo la sosta delle nazionali ci sono tante incognite. Sarà una partita particolare. Il Milan punterà molto sull'Europa League, ma non farà ragionamenti al Franchi. Comunque il Milan sta bene, così come la Fiorentina. La scomparsa di Barone? Non ho mai affrontato cose del genere, bisogna chiederlo ai giocatori. Il Franchi? I fiorentini hanno un cuore grande e lo dimostreranno ancora. Jovic? Non mi ha mai convinto. Incide nelle partite con le qualità che ha, ma quando chiamato in causa fallisce spesso."