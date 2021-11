Il Corriere Fiorentino enfatizza i numeri dietro al buon avvio di stagione della Fiorentina di Italiano, partita quest'anno per imporre il proprio gioco a prescindere dall'avversario: ​i viola hanno il primo possesso palla assoluto in A a pari merito con la Lazio (28' 43''), sono sesti per possesso nella metà campo avversaria e secondi per precisione dei passaggi dietro solo al Napoli capolista.