Quest’oggi l’ex difensore di Fiorentina e Inter Daniele Adani, in una lunga intervista per il Corriere Fiorentina, ha avuto modo di dire la sua sulla sfida di sabato pomeriggio. Queste le sue parole:



"Vincenzo Italiano conosce i giocatori e sa bene come aveva impostato il lavoro con Vlahovic e come invece deve impostarlo senza di lui. Il punto è il collettivo. Dividersi onori e oneri nella manovra, nel palleggio, nello smarcamento, nell’appoggio. La Fiorentina come si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione? Sarebbe importante riscattare Torreira. Poi fare crescere Castrovilli, un giocatore forte che ancora non è arrivato alla sua massima espressione o che quando l’ha accarezzata, non l’ha mantenuta. E ancora far crescere Sottil, perché quando entra deve spostare gli equilibri e ancora non lo fa. Zurkowski è una mezzala di tempi e di scelte giuste, che può crescere ulteriormente e va tenuto. Gli attaccanti: Piatek lo conosciamo ed è rigenerato, Cabral invece dovrà spiegare a tutti che l’investimento è stato giusto. Ci potranno volere un paio di mesi in più, potrebbe essere necessario l’inizio della prossima stagione, ma la società ha investito su di lui e ora deve dimostrare di meritare la questa fiducia. Il futuro di Milenkovic? Resti solo se motivato. Se si sente di poter continuare il suo percorso a Firenze non da sacrificato”.