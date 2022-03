Questo pomeriggio l’ex direttore sportivo della Fiorentina Claudio Nassi, durante un collegamento con Radio Bruno Toscana, ha avuto modo di fare il punto della situazione in casa viola: partendo da quanto visto sul campo, arrivando ad analizzare le mosse in fase di mercato. Queste le sue parole:



"Io mi aspetto che la Fiorentina arrivi in Europa. In questo momento però ogni partita è difficile, guai a sottovalutare le piccole perché sarebbe il più grande errore che uno potrebbe fare. La gente sputerà il sangue e sfiderà la Fiorentina al 110%, ci sono interessi in ballo: saranno battaglie. Cosa mi aspetta dal mercato? L’importante è saper trovare chi ne ha di più, certi giocatori vanno presi subito. Non bisogna mai tirare sul prezzo se il calciatore è quello giusto. Riscattare Torreira subito senza troppi tira e molla. Mi sono arrabbiato quando non è stato preso De Paul perché è uno che fa la differenza: 35 milioni furono ritenuti esagerati, adesso lui però si giocherà l’accesso alle semifinali di Champions League. Per quanto riguarda il passaggio di Vlahovic alla Juventus, ovviamente non posso fare salti mortali. Innanzitutto perche si poteva comunque prendere una cifra più altra aspettando qualche mese in più, poi lo ritenevo uno su cui costruire la squadra del futuro. Si deve cambiare in questo, i migliori devono cominciare a restare. Qui parliamo della Fiorentina, c’è una storia e un passato: in molti, tra i giocatori più forti al mondo, hanno vestito la maglia viola”.