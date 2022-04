Quest’oggi l’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano, adesso in forza al Fatih Karagumruk in Turchia, ha rilasciato un’intervista ad 1 Station Radio. L’ex viola a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli ha raccontato un aneddoto molto particolare. Queste le sue parole:



"Innanzitutto dico che il Napoli ha fatto la partita che doveva fare con l'Atalanta. Forse potrebbe essere una partita simile contro la Fiorentina, che gioca con intensità. Sarà una partita eccezionale. Agli azzurri servirà mantenere la miglior difesa per vincere il campionato? Dipende anche che difesa hai. Non si può dire però che il Napoli sia una squadra difensiva. Dipende in che maniera difendi. Koulibaly per esempio fa 'paura' quando gioca. Il Napoli difende con la palla, è una squadra che spesso viene tenuta troppo fuori dalla corsa scudetto. Ha ottime possibilità. Koulibaly è uno dei due tre difensori più forti sicuramente. Ora è tornato a livelli stratosferici. Anche Chiellini e de Ligt sono fortissimi".



L’ex portiere viola ha anche raccontato un intreccio di mercato tra Napoli e Fiorentina: “A me Meret piace moltissimo, l'ho consigliato alla Fiorentina. Capisco però perché gioca Ospina. È bravo a impostare da dietro, ha esperienza, ha grande tempo, mentre Meret non ha tanta continuità".