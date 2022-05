A due giornate al termine del campionato in casa Fiorentina si torna a parlare del futuro di Nikola Milenkovic: il centrale serbo, che la passata stagione ha rinnovato per un anno il contratto che lo lega al club gigliato, in estate si incontrerà con la dirigenza viola per capire quali saranno i margini di trattativa. Sullo sfondo, come spesso accade negli ultimi anni, continua comunque ad esserci il forte pressing della Juventus.



Proprio per questo quest’oggi TuttoSport ha riportato le parole del commissario tecnico della Nazionale serba Dragan Stojkovic che nelle scorse ore si era espresso in merito. Queste le sue dichiarazioni:



“È un ragazzo davvero molto forte, lo vedrei bene ovunque, anche all'estero. Quello che conta adesso è il volere del giocatore e della Fiorentina. Vlahovic? Non bisogna dimenticare che è solo un ragazzo di 22 anni, che è approdato in un top club. Deve solo continuare a lavorare poi i gol arriveranno”.