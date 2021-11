La Fiorentina riprende oggi il lavoro al centro sportivo in vista del derby toscano con l'Empoli in programma sabato, ma prima della seduta odierna è andata in scena la visita del dirigente del Siena Giorgio Perinetti. L'incontro era incentrato principalmente su motivi diversi dal mercato, ma, secondo quanto Calciomercato.com ha avuto modo di apprendere, la società bianconera ha in mente di aiutare Tofol Montiel, trequartista spagnolo in prestito proprio dai viola, con un cambio di modulo.



OPZIONE - Ricordiamo che il Siena ha impostato con la Fiorentina un diritto di riscatto in caso di promozione in Serie B, e al momento occupa la quarta posizione nel girone B. Per adesso, Montiel è un po' penalizzato dalla disposizione in campo e non sta brillando come potrebbe.